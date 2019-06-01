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الخارجية القطرية تنفي سحب السودان سفيره من الدوحة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 119
الخارجية القطرية تنفي سحب السودان سفيره من الدوحة

نفت الخارجية القطرية تقارير صحفية، تُشير إلى سحب المجلس العسكري في السودان سحب سفير الخرطوم لديها.
 
جاء ذلك في تغريدة كتبتها المتحدثة باسم الخارجية القطرية "لولوة راشد الخاطر" قالت فيها: يتم حالياً تداول خبر عارٍ عن الصحة متعلق باستدعاء سفير السودان في دولة قطر إلى الخرطوم، لا نعرف مصدر هذا الخبر، ولم تردنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص.

 

 

 

وأضافت الخاطر: سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة لوزارة الخارجية القطرية كما جرت العادة بأنه سيكون في إجازة قصيرة وقد حدد موعد عودته.

 يُجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة كانت قد قالت أن الخارجية السودانية استدعت سفير السودان في الدوحة، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي، فيما أفاد مدير مكتب الجزيرة في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي أمر بإغلاق مكتبها في الخرطوم دون إعطاء أسباب.

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