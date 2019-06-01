حماس: امريكا لن تحدد مصير المدينة المقدسة وبمقاومة شعبنا سنعيدها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت 1يونيو ، أن القرارات الأمريكية لن تحدد مصير المدينة المقدسة، وأن حدود المدينة ترسمها دماء شعبناالذي ضحى من أجل حريتها، وأن شعبنا قادر بصموده ومقاومته على إعادة المدينة فلسطينية عربية محررة".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في منشور له عبر "الفيس بوك"إن إصرار مئات الآلاف من جماهير شعبنا على صلاة الجمعة الأخيرة في المسجد الأقصى، هو تجديد لحقيقة تمسك شعبنا بكل ذرة من تراب المدينة المقدسة، ومركزية المدينة في وجدانهم، واستعدادهم للتضحية من أجل حريتها.

وأضاف قاسم، أن فشل قوات الاحتلال بمنع مئات الآلاف من الوصول للأقصى برغم تعمدهم لقتل المواطنين وترهيبهم ونشر الحواجز وإقامة الجدران، وتحديد سن ممن هو مسموح له بدخول الأقصى، هو نموذج للفشل الكبير في تغيير هوية المدينة العربية.



وأدى 270 ألف مُصلٍ من القدس المحتلة وأراضي العام 48 والضفة الغربية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة فيما أدي نحو نص مليون صلاة التراويح في ليلة القدر.