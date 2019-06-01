Responsive image

23º

1
يونيو

السبت

26º

1
يونيو

السبت

 خبر عاجل
  • السفارة الأمريكية في ليبيا تدعو الاطراف الليبية لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة
     منذ 2 ساعة
  • نصر الله: يتحدثون في بيان القمة الخليجية عن التضامن الخليجي وهم يحاصرون دولة قطر وشعبها
     منذ 18 ساعة
  • | الخارجية السودانية تستدعي سفير السودان في الدوحة بطلب من المجلس العسكري الانتقالي
     منذ 18 ساعة
  • مصادر عبرية: اندلاع حريق جديد في المجلس الإقليمي "أشكول" بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.
     منذ 22 ساعة
  • الصحة الفلسطينية: إصابة 11 مواطنا برصاص قوات الاحتلال شرق
     منذ 23 ساعة
  • هيومن رايتس ووتش: قرار إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم يدق ناقوس الخطر بشأن عدم احترام حرية الإعلام في السودان
     منذ 23 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:11 صباحاً


الشروق

4:49 صباحاً


الظهر

11:52 صباحاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:55 مساءاً


العشاء

8:25 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حماس: امريكا لن تحدد مصير المدينة المقدسة وبمقاومة شعبنا سنعيدها

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 69
حماس: امريكا لن تحدد مصير المدينة المقدسة وبمقاومة شعبنا سنعيدها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت 1يونيو ، أن القرارات الأمريكية لن تحدد مصير المدينة المقدسة، وأن حدود المدينة ترسمها دماء شعبناالذي ضحى من أجل حريتها، وأن شعبنا قادر بصموده ومقاومته على إعادة المدينة فلسطينية عربية محررة".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم،  في منشور له عبر "الفيس بوك"إن إصرار مئات الآلاف من جماهير شعبنا على صلاة الجمعة الأخيرة في المسجد الأقصى، هو تجديد لحقيقة تمسك شعبنا بكل ذرة من تراب المدينة المقدسة، ومركزية المدينة في وجدانهم، واستعدادهم للتضحية من أجل حريتها.

وأضاف قاسم، أن فشل قوات الاحتلال بمنع مئات الآلاف من الوصول للأقصى برغم تعمدهم لقتل المواطنين وترهيبهم ونشر الحواجز وإقامة الجدران، وتحديد سن ممن هو مسموح له بدخول الأقصى، هو نموذج للفشل الكبير في تغيير هوية المدينة العربية.


وأدى 270 ألف مُصلٍ من القدس المحتلة وأراضي العام 48 والضفة الغربية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة فيما أدي نحو نص مليون صلاة التراويح في ليلة القدر.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers