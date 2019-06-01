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أردوغان: أول قبلة للمسلمين تتعرض للإرهاب أمام أعين العالم

منذ حوالى ساعة
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أردوغان: أول قبلة للمسلمين تتعرض للإرهاب أمام أعين العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، خلال مشاركته في فعالية بإسطنبول للاحتفال بليلة القدر ، إن "هناك إرهاب  يُمارس بتهور في فلسطين أمام أعين العالم بأسره مستهدفا القدس أول قبلة للمسلمين". 

وقال:" أن المسلمين في كافة أنحاء العالم يمرون بفترة غاية في الصعوبة، مضيفًا "فمن ناحية نرى دولًا مسملة تعيش حروبًا وصراعات داخلية، وعلى الجانب الآخر نجد صراعات مصالح تنفذها تنظيمات إرهابية، وكلها أمور ألقت بظلالها على فرحتنا بشهر رمضان المبارك". 


وأعرب الرئيس التركي عن استنكاره لسفك الدماء بين المسلمين بعضهم البعض، قائلا: "هناك أناس يتجهون لنفس القبلة 5 مرات يوميا ويؤمنون بنفس الكتاب والنبي والخالق لكنهم يسفكون دماء بعضهم البعض في أنحاء متفرقة من منطقتنا من أجل لا شيء".

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