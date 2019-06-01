36 شهيدًا في مايو و448 منذ "إعلان ترامب"

أفاد مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني اليوم السبت 1 يونيو ، بارتقاء 36 شهيدًا فلسطينيًا خلال شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس "عاصمة للإحتلال " في 6 ديسمبر عام 2017 ارتفع إلى 448 شهيدًا في مختلف أنحاء الوطن ، بينهم 98 طفلاً و18 سيدة .

وأضاف المركز أن من بين الشهداء و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و21 من عناصر المقاومة خلال الاعداد والتجهيز، و73 نتيجة القصف الصهيوني ، و8 أسرى في سجون الاحتلال، وواحد بعملية اغتيال في ماليزيا (الغزيّ فادي البطش).

وأوضح أن عدد شهداء مسيرات العودة التي انطلقت في 30 مارس 2018 على حدود قطاع غزة الشرقية ارتفع حتى نهاية شهر أبريل لعام 2019 إلى 249، بينهم صحفيان، وثلاثة من عناصر الطواقم الطبية.

وخلال أيار، استشهد 36 فلسطينيًا، بينهم 6 شهداء ارتقوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، بينهم 3 أطفال، و28 شهيداً في تصعيد صهيوني على القطاع.

كما ارتقى شهيدان من الضفة الغربية المحتلة، أحدهما بعد تنفيذه عملية، فيما الآخر أثناء محاولته اجتياز أسوار مدينة للقدس للصلاة في الأقصى في شهر رمضان.