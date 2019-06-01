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السراج لـ"بن سلمان": مساعدة حفتر انتهاك للشعب الليبي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 124
السراج لـ"بن سلمان": مساعدة حفتر انتهاك للشعب الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، في لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة، الجمعة 31 مايو ، أن من يقدمون الدعم للواء المتقاعد خليفة حفتر بأنهم يشتركون في الانتهاكات التي يتعرض لها الليبيون.

وقال السراج إن الدول التي تدعم حفتر وتزوده بالأسلحة تعتبر مساهِمة فيما يرتكبه من انتهاكات، وإن تزويد حفتر بالأسلحة يعد خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي حظر التسلح.

وطالب بموقف سعودي يوقف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي وصفها بالقوات المعتدية، بالعودة إلى الأماكن التي انطلقت منها، ويسهم عملياً في حقن دماء الليبيين.


وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، فأنّ السعودية قدمت مساعدات بملايين الدولارات لخليفة حفتر، لتنفيذ هجومه على العاصمة طرابلس في 4 أبريل الجاري.
وكان حفتر قد زار السعودية في 27 مارس الماضي، أي قبيل أيام من الهجوم العسكري، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.

كما يحظى حفتر بدعم من الإمارات وعبد الفتاح السيسي الذي ألتقي به مرتين منذ بدأ الهجوم، على الرغم من أنه غير معترف به دولياً، ويواجه هجومُه على الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس انتقادات من عدة جهات دولية.

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