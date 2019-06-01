بالصور.. أكبر المسيرات العربية في يوم القدس العالمي بهذه العاصمه

شهدت العاصمة اليمنية، صنعاء، أمس 31 مايو ، مسيرة جماهيرية تعد الأكبر بالمنطقة العربية، احتفاءً بيوم القدس العالمي تحت شعار ” لا لصفقه ترامب”.

ورفعت الحشود الجماهيرية في المسيرات التي الأعلام الفلسطينية واليمنية واللافتات والشعارات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.



كما رفع المشاركون اللافتات المعبرة عن ثبات موقف الشعب اليمني الداعم والمساند للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .. مؤكدين أن يوم القدس العالمي يوم يقظة الشعوب العربية والإسلامية في نصرة القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ورفضا لما يسمى بصفقة ترامب.