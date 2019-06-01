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إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 124
إطلاق صاروخين من سوريا نحو الجولان المحتل

زعمت قوات الاحتلال ، مساء اليوم السبت 1 يونيو ، إنه رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية تجاه جبل الشيخ في الجولان المحتلّ.
ويأتي إطلاق القذيفتين بعد أربعة أيام من إطلاق المضادات الجوية السورية صواريخها باتجاه طائرة حربيّة للكيان ، ادّعى جيش الاحتلال إنها كانت تنفّذ طيرانًا اعتياديًا في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إحدى القذيفتين سقطت في الجولان المحتلّ، بينما سقطت الأخرى في الأراضي السورية، دون أن يؤكّد الجيش ذلك.

وقال شهود عيان إن صافرات الإنذار لم تدوّ في المنطقة، وإن القذيفتين لم تسفرا عن سقوط جرحى.

وقصفَ الاحتلال الإثنين الماضي، مركبة عسكرية سورية، ادّعى أن الصاروخ المضاد للطائرات أطلق منها، ما أدى إلى مقتل جندي سوري وإصابة آخر بجراح.

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