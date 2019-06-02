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"ميدل إيست أي": مستقبل السودان بيد زعيم مليشيا سيئ السمعة

منذ 18 دقيقة
عدد القراءات: 91
"ميدل إيست أي": مستقبل السودان بيد زعيم مليشيا سيئ السمعة

قال موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في تقرير له، اليوم السبت 1 يونيو ، أن مستقبل السودان بات في يد من وصفته بزعيم مليشيا سيئة السمعة ، بدعم دول عربية، إذ "أصبح اليوم أقوى شخصية في البلاد". مشير إلى أن القوات التي يقودها حميدتي، متهمة بانتهاكات واسعة في دارفور، وبجرائم حرب.


وأضافت أن قائد قوات الدعم السريع، محمد دقلو المعروف باسم "حميدتي"، بات اليوم في واجهة مستقبل السودان، لا سيما مع منصبه نائبا للمجلس العسكري الانتقالي.

وأشارت أيضا إلى أن حميدتي رجل بدأ كتاجر في الجمال، وأصبح قائدا للمليشيات، والآن ظهر بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في 11 أبريل الماضي، يبدو وكأنه وضع نفسه كقائد محتمل للبلاد.

وأفاد بأن حميدتي بات يظهر ويتحدث علنا أكثر من رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان.

ولا يزال الجمهور في السودان بموضع شك من حميدتي، نظرا لسجله في دارفور، حيث تورط في حملة حكومية أسفرت عن مقتل 200 ألف شخص على الأقل، وفقا للأمم المتحدة.

ونشرت الخرطوم المليشيات، التي تتكون أساسا من المقاتلين العرب في دارفور، لمحاربة المتمردين في المنطقة. لكن قوات حميدتي التي عرفت بالجنجويد، قبل أن يتولى قيادة قوات الدعم السريع عندما تم تشكيلها في عام 2013، وتسلق عبر الرتب اتهمت بدلا من ذلك باستهداف القبائل المدنية غير العربية بالإعدام والتعذيب 


وتم نشر قواته منذ ذلك الحين ضد التمردات الأخرى في السودان، بما في ذلك جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، وتولت عمليات مناهضة للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنهم متهمون أيضا بالتهريب.

وحتى بعد خطابه الذي ألقاه في  ديسمبر محاولا استمالة المحتجين، فقد قيل إن قواته متورطة في حملات قمع أسفرت عن مقتل العشرات من المحتجين.

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