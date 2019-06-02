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دفاعات سوريا تتصدى لأهداف مُعادية بسماء ريف دمشق الجنوبي

منذ 14 دقيقة
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دفاعات سوريا تتصدى لأهداف مُعادية بسماء ريف دمشق الجنوبي

أعلن التلفزيون السوري فجر اليوم الأحد، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي.

وأشارت تقارير إلى سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، في وقت مبكر من فجر الأحد، كما أكد التلفزيون على أن أكثر من هدف تم إسقاطه في سماء ريف دمشق الجنوبي ولم يتعرض أي موقع للاستهداف.

ومن جانبه قال مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة ٠٣،٢٢ من فجر اليوم الأحد الواقع بتاريخ 2/6/2019 ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل، وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق.

يأتي ذلك في أعقاب ورود أنباء عن إطلاق صاروخين من سوريا باتجاه الجولان المحتل، حسب زعم جيش الاحتلال.

يُجدر الإشارة إلى أن وكالة"سانا"، كانت قد أعلنت أن الدفاعات الجوية استهدفت في 17 مايو الماضي أجساماً مضيئة قادمة من اتجاه القنيطرة ومصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها، وقبلها كشفت الوكالة عن تصدي الدفاعات الجوّية السورية لقصف جوّي صهيوني في أبريل، استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدّة.

 

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