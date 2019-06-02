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حميدتي: حكومة مدنية في الأوضاع الحالية تعني الفوضى

منذ 35 دقيقة
عدد القراءات: 99
حميدتي: حكومة مدنية في الأوضاع الحالية تعني الفوضى

أشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، إلى أن تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية سيكون نوعًا من الفوضى.
جاء ذلك في تصريحات لحميدتي أثناء حفل إفطار قال فيها: ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني، مُتابعًا سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل أن تكون الحكومة المدنية المقبلة  وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى.

وأضاف المسئول العسكري: هناك من يقولون إن المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، وأقول سنحسم أي فوضى بالقانون، وأي خطوة تمت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون.

يأتي ذلك في أعقاب رغبة المجلس العسكري السوداني تحت قيادة "عبد الفتاح البرهان"، في الاستيلاء على السُلطة واستكمال انقلابه، بعد أن تأكد من دعم مثلث الشر "السعودية والإمارات ومصر" له.

وكانت قوات الشرطة العسكرية قد اطلقت النيران باتجاه معتصمين عند جسر النيل الأزرق، بالقرب من مقر الاعتصام المستمر منذ أكثر من شهر أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

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