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سوريا.. مقتل 3 جنود جراء قصف صهيوني على ريف القنيطرة "فيديو"

منذ 26 دقيقة
عدد القراءات: 124
سوريا.. مقتل 3 جنود جراء قصف صهيوني على ريف القنيطرة "فيديو"

لقي 3 جنود سوريون مصرعهم و أصيب آخرون بجراح في قصف إسرائيلي استهدف مواقع للنظام في ريف القنيطرة فجر الأحد.

 جاء ذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر عسكرية في النظام، حيث أكدت على أن جيش الاحتلال أطلق عدة صواريخ على مواقع عسكرية ما أدى أيضا لوقوع "بعض الخسائر المادية".

 

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 وكان تلفزيون النظام قد أكد على أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق قبل الفجر كما تصدت الدفاعات الجوية لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي.

 

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وفي نفس السياق علق رئيس وزراء دولة الاحتلال على القصف قائلاً: الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا "تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية، مُضيفًا: أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وقررت خلالها إعاء أوامر لجيش بالقيام بعملية حازمة".

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