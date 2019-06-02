مستوطنون بجانب قوات الاحتلال يقتحمون الأقصى ويعتدون على المعتكفين "فيديو"

اقتحم مئات المستوطنين الصهاينة الأحد المسجد الأقصى المبارك، في حماية شرطة الاحتلال بمناسبة ما يعرف بذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

ونشر المركز الإعلامي الفلسطيني، مقطع فيديو يُظهر لحظة قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على المصلين والمعتكفين في المسجد الذين حاولوا التصدي للمستوطنين، فيما منعت من هم خارج المسجد من دخول بواباته.

#شاهد| لحظة اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في #المسجد_الأقصى وتدنيسه بأحذيتهم بعد الاعتداء على المصلين فيه. pic.twitter.com/QCVdXbBuex — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2019



في سياق متصل نقل موقع "عربي21" تصريحات لبعض المقدسيين، قالوا فيها: قوات خاصة اقتحمت المصلى القبلي وهاجمت من فيه من المصلين بقنابل الدخان والصوت فيما حاول المرابطون في المسجد التصدي لها مشيرين إلى وجود إصابات بين المصلين.

اعتدى عناصر من شرطة الاحتلال على حارس المسجد الاقصى خليل الترهوني وضربوه ضرب مبرح على راسه ولم يسمحوا للمسعفين من اسعافه لاكثر من ساعه من الاعتداء عليه . pic.twitter.com/MHaEq8e2zb — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) June 2, 2019

ومن جانبه قال مدير المسجد الأقصى الشيخ "عمر الكسواني": اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ما زالت مستمرة، وسط أجواء متوترة، حيث وصل عدد المجموعات المقتحمة للأقصى إلى 12 مجموعة.



يُجدر الإشارة إلى أن عدد المُقتحمين كان قد بلغ 1058 متطرف بحماية القوات الخاصة الصهيوينة، التي اقتحمت الأقصى وحاصروا المصلين المعتكفين داخل المسجد القبلي وقاموا بإغلاقه بالجنازير، كما تم إغلاق المصلي المرواني على المعتكفين وهم بالداخل، حسب عربي 21.

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