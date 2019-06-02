مؤتمر "متحدون ضد صفقة القرن": حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو وإفشال ورشة البحرين

المُنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي "خالد السفياني" حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو، والعمل على إفشال ورشة البحرين من خلال مجموعة من الفعاليات.

"حسن عز الدين" مسئول العلاقات العربية في حزب الله: يجب أن نفتح صفحة جديدة في لقائنا، ترتكز على ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة.

"زياد النخالة" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، علينا الوقوف وإعلان دعم المقاومة في ظل حملات التشويه.

"حسين الديهي" نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية: ورشة المنامة هي نسخة جديدة من وعد بلفور، ومن تبنّى مؤتمر البحرين مستعد للمتاجرة بكل شيء.

"عباس زكي" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ما يجري هو تجديد لاتفاق سايكس بيكو و"صفقة القرن".

اختتمت القوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والإسلامية اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "متحدون ضد صفقة القرن"، والذي انعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من لأمناء العامون للمؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية إلى هذا"اللقاء السياسي الشعبي للتداول في سبل مواجهة "صفقة القرن" وتداعياتها..

وأعلنت القوى المُشاركة في المؤتمر البيان الختامي، الذي أكد على دعم المقاومة الفلسطينية بأشكالها كافة بما فيها المقاومة المسلحة، كما تضمّن إجماعاً فلسطينياً ضد "صفقة القرن" والتصدّي للخطر الداهم، وإفشال ورشة البحرين من خلال مجموعة من الفعاليات.



وتلي المُنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي "خالد السفياني" البيان الختامي تحت عنوان "ميثاق الأمة ضد صفقة القرن"، حيث أشار إلى أنه حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو، والعمل على إفشال ورشة البحرين من خلال مجموعة من الفعاليات، داعيًا إلى إصدار ميثاق يُحدد المسار والخطة في مواجهة المؤامرة الكبرى الممثلة بصفقة القرن.

وافتتح المؤتمر بكلمة لـ"عباس زكي" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي اعتبر أن ما يجري هو تجديد لاتفاق سايكس بيكو و"صفقة القرن" ولا يخص فلسطين فقط بل أن التقسيم سيشمل كل المنطقة، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني هو من سيصوّب الأوضاع، وأطفال فلسطين أقوى من كل الدبابات والجنرالات.

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وأضاف عضو فتح: إذا بقيت فلسطين محتلة فلن يكون هناك أمن أو أمان في أي بلد عربي ولسنا كلنا خرافاً لدى أميركا، داعيًا إلى إصدار ميثاق يحدد مسارنا وخطتنا في مواجهة المؤامرة الكبرى الممثلة بصفقة القرن.

ومن جانبه قال "حسن عز الدين" مسئول العلاقات العربية في حزب الله: يجب أن نفتح صفحة جديدة في لقائنا، ترتكز على ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في المنطقة كلها، مُشيرًا إلى أن موازين ردع أميركا وحلف الرجعية العربية في المنطقة بدأت تتشكل.

واختتم تصريحاته مُثمنًا الموقف الفلسطيني الرافض لمؤتمر البحرين الذي أسقط ورقة التوت عن بعض الأنظمة الخليجية.

وقال "زياد النخالة" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، علينا الوقوف وإعلان دعم المقاومة في ظل حملات التشويه، مؤكدًا على السير في طريق المقاومة ولن نتراجع أبداً.

وعلق الشيخ "حسين الديهي" نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، قائلاً: ورشة المنامة هي نسخة جديدة من وعد بلفور، ومن تبنّى مؤتمر البحرين مستعد للمتاجرة بكل شيء، مُعتبرًا "صفقة القرن" جريمة يلحق عارها كل مشارك فيها.

يُجدر الإشارة إلى أن البحرين من المنتظر أن تستضيف مؤتمر في العاصمة البحرينية المنامة، 25 و26 يونيو المقبل، وستجمع عدداً من وزراء المالية بمجموعة من الاقتصاديين البارزين في المنطقة، وسط خروج أخبار تُشير إلى مُشاركة وزير الاقتصاد الصهيوني موشيه كحلون سيصل إلى المنامة على رأس وفد إسرائيلي لإعلان الخطة.

وجدير بالذكر ان حزب الاستقلال عضو فى المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية

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