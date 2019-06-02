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سوريا.. مصرع وإصابة 30 شخص جراء انفجاريين بمدينة الرقة

منذ حوالى ساعة
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سوريا.. مصرع وإصابة 30 شخص جراء انفجاريين بمدينة الرقة

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين، جراء  انفجارين بمدينة الرقة السورية.

جاء ذلك حسب إفادة المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن الانفجار الأول وقع في شارع الباسل وسط مدينة الرقة جراء انفجار لغم أرضي، وبالتزامن مع تجمع الأهالي بالقرب من مكان التفجير الأول، وقع انفجار آخر في دوار النعيم وسط الرقة، تبين أنه نجم عن سيارة مفخخة كان يستقلها انتحاري يعتقد أنه من عناصر تنظيم "داعش".

وحسب المرصد، فإن السيارة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مما تسبب بمقتل 10 أشخاص على الأقل من بينهم 5 مدنيين و5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى وقوع 20 جريحا على الأقل.

والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، تُسيطر على مدينة الرقة الواقعة على نهر الفرات، بعد الاستيلاء عليها في أكتوبر 2017.

 

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