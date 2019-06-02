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"الدعم السريع" بالسودان تمنع وقفة احتجاجية لصحفيين ضد إغلاق مكتب "الجزيرة"

منذ حوالى ساعة
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"الدعم السريع" بالسودان تمنع وقفة احتجاجية لصحفيين ضد إغلاق مكتب "الجزيرة"

منعت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد 2 يونيو ، وقفة احتجاجية لـ"شبكة الصحفيين السودانيين"، بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا لإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القَطرية، وسحب تراخيص المرسلين ، جاء ذلك بعد هجوم قوات الدعم أمس علي المحتجين الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وتوجه العشرات من الصحفيين من "شبكة الصحفيين السودانيين" (غير حكومية) إلى مقر مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم؛ لكن قوات الدعم السريع، اعترضت طريقهم، وأمرتهم بمغادرة المكان، حسب مراسل الأناضول. 

وأغلقت السلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية بالخرطوم، وسحبت تراخيص المراسلين فيه، حسب ما أفادت القناة. 

ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم منذ إبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير.

وأخفق كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

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