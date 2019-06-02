الدوحه تعلن تحفظها على بياني قمتي مكة العربية والخليجية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد 2 يونيو ، تحفظ الدوحه على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة معتبرا أن "قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن".

ونقل "التلفزيون العربي" عن آل ثاني إن "قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وأضاف: "كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".

وأشار إلى أن "بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما".