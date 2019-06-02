الوفاق تسقط طائرة إماراتية مسيرة تابعة لحفتر

أعلن قطاع الدفاع الجوي بمصراته التابع لحكومة الوفاق الليبي، أن دفاعات المنطقة العسكرية الغربية التابعة له أسقطت طائرة مسيرة تحمل شعار دولة الإمارات بمحور السواني، جنوب غربي طرابلس في وقت تحرز فيه قوات الوفاق تقدمًا في عدة محاور.

وكان مراسل الجزيرة في طرابلس، قد نقل عن مصادر ميدانية قولها إن قوات حكومة الوفاق هاجمت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في محاور عدة، منها المطار والسواني جنوبي العاصمة، ودخلت مطارها.

وأكدت مصادر بقوات حكومة الوفاق الليبية للجزيرة : أن الدفاعات الجوية بالمنطقة العسكرية الغربية أسقطت طائرة إماراتية مسيرة جنوبي طرابلس ، مشيره إلي الصور أظهرت حطام الطائرة وهو يحمل كتابات باللغة الإنجليزية تشير إلى أنها صنعت في دولة الإمارات.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو ، إن قوات الوفاق تحركت في محاور اليرموك والرملة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية والسواني جنوبي طرابلس في تنسيق محكم ، مضيفا أن قوات الوفاق مشطت مناطق واسعة دمرت فيها مدرعة إماراتية وآليات لقوات حفتر واستحوذت على أخرى.

وأضاف أن قواتنا تقدمت في محاور عدة جنوب العاصمة الليبية واستولت على آليات لقوات حفتر.

وقالت إن قوات حكومة الوفاق هاجمت قوات حفتر في عدة محاور، منها المطار والسواني جنوبي العاصمة طرابلس، ودخلت مطارها.