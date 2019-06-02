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علماء المسلمين" يناشد العالم حماية "الأقصى" من همجية الاحتلال

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 122
علماء المسلمين" يناشد العالم حماية "الأقصى" من همجية الاحتلال

ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الأحد 2 يونيو ، العالم حماية المسجد الأقصى والمصلين والمقدسيين، من الاعتداءات الصهيونيه الهمجية.

وقال علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد في بيان، الأحد، إنه "يدين ويستنكر بشدة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل العصابات الصهيونية والمستوطنين ، والتي أدت إلي إصابة عدد من المصلين والمعتكفين بجروح متفاوتة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم".

وأشار إلى أن الاعتداءات المتكررة "من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين عامة والمقدسين خاصة، وتعكير بهجة المسلمين في هذه الأيام".

وناشد القرة داغي، العالمين العربي والإسلامي والمنظمات الحقوقية والأممية بـ"حماية المصلين والمقدسيين من هذه الاعتداءات لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة بالمسجد الأقصى".

وطالب الفلسطينيين بوحدة الصف والموقف ضد "المؤامرات التي تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني في القدس الشريف".

وفي وقت سابق الأحد، أغلق الاحتلال "باب المغاربة" ، بعد ساعات من فتحه والسماح باقتحام 1179 مستوطنا يهوديا، باحات المسجد الأقصى ، واعتقلت 6 مصلين بالتزامن مع اقتحام أكثر من 11 مجموعة من المستوطنين للمسجد.

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