المعارضة السودانية: "العسكري" مسؤول عن قتل المعتصمين

حملت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان،اليوم الأحد 2 يونيو ، خلال مؤتمر صحفي ، المجلس العسكري المسؤولية عن إطلاق الرصاص بمنطقة الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم ، بعد يوم من مقتل محتج وأصابة نحو 11 أخريين.

وقال شريف محمد عثمان، عضو اللجنة، "نحمل المجلس العسكري أي عنف في محيط الاعتصام أو في أي منطقة ، مشيرا إلي "أن أحداث العنف ليست مرتبطة بشارع النيل (قرب الاعتصام)، وحدثت في أكثر من مكان".



وحاصرت قوات من الجيش السوداني والدعم السريع وجهاز الأمن أمس شارع النيل بالعاصمة، لتنفيذ خطة أمنية بمحيط مقر الاعتصام، في المنطقة الواقعة أسفل الجسر الحديدي المعروفة إعلاميا بـ"كولومبيا"، وشهدت مؤخرا عمليات قتل وإصابات.