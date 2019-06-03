رغمم سقوط قتلى.. العسكري السوداني يُصرح: لم يُفض الاعتصام بالقوة

أدعى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول "شمس الدين كباشي"، أن الاعتصام لم يُفض الاعتصام بالقوة.

جاء ذلك في تصريحات للكباشي مع قناة "سكاي نيوز عربية" قال فيها: المعتصمين فروا من ساحة الاعتصام بعد دخول الخارجين عن القانون من ساحة كولومبيا، مؤكدا أن الهدف كان فض التجمع في منطقة كولومبيا فقط.

وزعم المسئول العسكري أن منطقة كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا، مُضيفًا: الجيش وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطرا، وتؤثر أيضا على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع.

كما نفى تصريحات مسئولي لجنة الأطباء، بأن القوات اقتحمت المشافي ومنعت سيارات الإسعاف، قائلاً: غير صحيح منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى.

وكانت قوات الأمن السودانية قد أغلقت صباح اليوم الشوارع في وسط الخرطوم، وانتشرت بأعداد كبيرة في لفض اعتصام القيادة العامة، الذي طالب برحيل العسكر وتسليم الدولة لحكومة مدنية.