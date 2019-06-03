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الجزولي يُعلق.. فض الاعتصام بالقوة مُصادرة لحق دستوري

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 99
الجزولي يُعلق.. فض الاعتصام بالقوة مُصادرة لحق دستوري

علق رئيس حزب دولة القانون والتنمية الدكتور "محمد علي الجزولي"، على فض اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم حيث قال: فض الاعتصام السلمي بالقوة مصادرة لحق دستوري ونكوص من المجلس العسكري عن وعده بالانحياز للشعب وعدم فض الاعتصام بالقوة. 

جاء ذلك في تعليق للجزولي على حسابه بالفيسبوك، أكد فيه على أن إراقة الدم الحرام واستخدام الرصاص الحي جريمة كبري تفتح الباب أمام سيناريوهات مجهولة.

 

واختتم تصريحاته مُشيرًا إلى أن فض الاعتصام بالقوة هو تطور كارثي وسيناريوهات مفتوحة ومجهولة، داعيًا إلى تحكيم صوت العقل والحكمة الذي يجنب البلاد الفتنة الوصول إلي توافق سياسي بين القوى السياسية حول رؤية متراضي عليها يبقى تحقيقها هدفا لحل سلس أو تصعيد سلمي .

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