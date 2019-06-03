صور ومقاطع فيديو تُظهر وحشية عسكر السودان في فض الاعتصام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعملية فض اعتصام قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، من قبل قوات الأمن صباح اليوم الاثنين.

وتظهر المقاطع قيام عناصر الأمن بالاعتداء بوحشية على مشاركين في الاعتصام ومن يخرجون من الميدان، في الوقت الذي تؤكد فيه لجنة الأطباء السودانيين عن استمرار حصار أعداد من المحتجين في مشاف ميدانية.

كما أعلنت اللجنة وصول أعداد الضحايا إلى أكثر من 13 شهيد، بينهم العشرات من الإصابات، داعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر بضرورة التدخل للمساعدة في إخراج المُصابين.

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يأتي ذلك بعد أن نفى المتحدث باسم المجلس العسكري "شمس الدين كباشي"، فض الاعتصام إلا أن الصور والتسجيلات التي تداولها الناشطون تظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار بشكل كثيف في بداية الفض.

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