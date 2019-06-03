القسام: سنرسل رسائل بـ8 لغات لهواتف الملايين بهدف تسهيل عملية دعم المقاومة

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين 3 يونيو ، في تصريحات نشرها على تطبيق تلجرام ، أن الكتائب سترسل رسائل ب8 لغات لهواتف الملايين بالعالم بهدف تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد بالمال.

وقال أبو عبيدة: "سنبدأ اليوم بإرسال مئات الملايين من الرسائل الموجهة من كتائب القسام لهواتف الملايين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بثمان لغات مختلفة وهي رسائل موثوقة وصحيحة وتهدف إلى تسهيل عملية دعم المقاومة والجهاد معها بالمال".

ودعا المتحدث العسكري للتعامل مع هذه الرسائل وترويجها ونشرها.



وهنأ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك الذي يحل وسط هجمة صهيونية همجية على الأقصى قبلة المسلمين الأولى.

يذكر أن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس أبو عبيدة دعا قبل أشهر، لدعم المقاومة الفلسطينية مالياً من خلال عملة الـ "بيتكوين" الالكترونية.

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