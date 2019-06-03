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بعد هجوم العسكري الدموي.. المعارضة السودانية تدعو لإغلاق الشوارع بالمتاريس وشل الحياة العامة

منذ حوالى ساعة
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بعد هجوم العسكري الدموي.. المعارضة السودانية تدعو لإغلاق الشوارع بالمتاريس وشل الحياة العامة

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الجماهير بالخروج وإغلاق الشوارع والجسور بالحواجز والمتاريس دعما للثورة ، عقب في فض المجلس العسكري ،اعتصام آلاف السودانيين، من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، فجر اليوم الاثنين والذي أسفر عن نحو 13 شهيد ومئات المصابين ، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وفقاً لشهود عيان.

وأضاف تجمع المهنيين السودانيين، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، "نناشد الجميع بالخروج الآن إلى الشوارع في تظاهرات سلمية ومواكب هادرة نحو ساحات الاعتصام في كل رقعة من بلادنا الصامدة".

كما وجّه نداءا إلى الجماهير "بإغلاق كل الشوارع والطرق والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً في كل مكان".

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي "لمؤازرة ودعم الثوار بالعاصمة، ومن أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي الغادر القاتل وكل أذيال النظام السابق ونقل مقاليد الحكم فورا لسلطة انتقالية مدنية خالصة وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا العظيم".

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