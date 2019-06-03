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تونس تمدد حالة الطوارئ شهر إضافي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 83
تونس تمدد حالة الطوارئ شهر إضافي

قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين 3 يونيو ، تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر انطلاقا من 5 يونيو الحالي.

 وتمنح الطوارئ صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة واح لمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وقال بيان  لرئاسة الجمهورية التونسية ،أن السبسي اتخذ قرار تمديد حالة الطوارئ بشهر آخر بداية من 05 يونيو بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر.

وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

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