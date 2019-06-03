السنوار: صفقة القرن ستسقط بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار خلال لقاء بعنوان"موحدون ضد صفقة القرن": اليوم الإثنين 3 يونيو ، نشعر بالخذلان من النظام العربي الرسمي ونحن نحفر الأرض بأظافرنا لنحمي وطننا وأمتنا ، مؤكدا أن صفقة القرن ستسقط بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل.

وأكد أن عيدنا الأكبر سيكون في المسجد الأقصى وهو محررا، وشعبنا متمسك بقدسه واقصاه بالرغم من هجمة العدو والصفقات.



وأضاف نرفض مؤتمر البحرين وندعو أهلنا في البحرين لإعلان الحداد والإضراب في 25 و 26 يونيو.

واعتبر أن الذي أخطر من الصفقة هو قضم الضفة، وهو ما يتطلب إطلاق يد المقاومة بالضفة.

وتابع أن الكيان الجبان يبني حول نفسه الأسوار، متسائلا عن أي كيان يهرول بعض العرب لأرضائه والتطبيع معه؟.



وشدد سنعمل على مراكمة القوة لاستكمال عدة التحرير والوقوف للعدو بالمرصاد وردعه عن التغول بحقوق شعبنا ومقدساته.

ودعا كل الدول العربية والإسلامية إلى الحذو حذوها بدعم المقاومة بالمال والسلاح والخبرات.

واوعرب عن شكره لكل من إيران علي دعمها المقامة بالإضافة إلي قطر على مجهوداتهم الكبيرة في إعمار غزة ، والكويت على دورها المتقدم في العمل الدبلوماسي في خدمة القضية الفلسطينية.