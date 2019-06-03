النظام يرفض منح الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" إجازة من المراقبة أيام العيد

قال الناشط السياسي"محمد فتحي" - محامي "علاء عبد الفتاح" - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": أنه منذ يومين يحاول تقديم طلب لأخذ أجازه لموكلةمن المراقبة الاحترازيه في العيد إلا أن هناك رفض ظهر مليا من خلال المماطلة . وكتب المحامي "بقالي ٤٨ ساعة بحاول أقدم طلب قانوني لمدير أمن الجيزة، ومدير إدارة المراقبة الشرطية بمديرية أمن الجيزة؛ للسماح لعلاء عبد الفتاح بالحصول علي إجازة في عيد الفطر من المراقبة طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥، لكن الكل رافض يستلم الطلب".

وأضاف "فتحي" "إمبارح ١ يونية ٢٠١٩ في مديرية أمن الجيزة، قدّمت الطلب وطلبت يدوني رقم استلام ويستحب في الدفتر، وبعد المماطلة والمناهدة أخدوا مني الطلب بزعم هيسألوها ويسلمونى رقم تسجيله".

وتابع "ورجعولي بعدها بساعتين ومعاهم الطلب بيرجعوهلى، ورفضوا يسجلوه بزعم إن اليوم السبت ومفيش موظف مدنى يستلم الطلب من الطلب، وقالوا تعالى بكرة".