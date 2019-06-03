ارتفاع عدد شهداء فض اعتصام الخرطوم لـ 30 شخصا.. ودعوة لـ"إسقاط العسكر"

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية ارتفاع عدد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلاً وإصابة العشرات، في حين دعت قوى الثورة إلى عصيان مدني لإسقاط المجلس العسكري.

وكانت "لجنة أطباء السودان" و"تجمع المهنيين" أعلنتا صباح اليوم الاثنين 3يونيه ، أن عدد قتلى فض الاعتصام الذي وقع فجراً ارتفع إلى 13، إضافة إلى عشرات الجرحى بينها إصابات خطيرة.

كما ناشدت "الصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود التدخل الفوري للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى في عيادات الميدان الطبية".‎

وأظهرت مقاطع بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قيام عناصر الدعم السريع بضرب المحتجين بقسوة، ومن بينهم كبار في السن.وذكرت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن أغلقت الشوارع وسط الخرطوم، في الوقت الذي أعلن فيه تجمع المهنيين، فجراً، أن المجلس العسكري يحشد قوات لفض الاعتصام.

كما أكد أن المعتصمين أمام قيادة الجيش "يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام".



وحمّلت قوى الحرية والتغيير "المجلس الانقلابي المسؤولية كاملة عن الجريمة"، مؤكدة أنه "خطط لتنفيذها بالخرطوم ومدن أخرى، من بينها مدينة النهود".

وأعلنت القوى "وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي، ووقف التفاوض"، وقالت: إنه "لا يُعدّ أهلاً لذلك، وسنعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه".

كما أعلنت "الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتباراً من اليوم ولحين إسقاط النظام"، داعية المجتمع الإقليمي والدولي لعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز للشعب.