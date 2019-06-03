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"علماء المسلمين" منددا بفض اعتصام الخرطوم: لن ينساها التاريخ

منذ 4 دقيقة
عدد القراءات: 45
"علماء المسلمين" منددا بفض اعتصام الخرطوم: لن ينساها التاريخ

ندد علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد، في بيان له اليوم الإثنين 3 يونيو ، علي "الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم بالسودان وعملية فض الاعتصام بالقوة الغاشمة من قبل القيادة العامة(للمجلس العسكري) ، واصفًا الخطوة بأنها "سيناريوهات مؤلمة لا ينساها التاريخ".


وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل حوالي 30 شخصاً على الأقل، بينهم طفل عمره 8 سنوات، إلى جانب إصابة نحو 116 شخصاً بجروح، من دون مراعاة لحرمة رمضان والإنسان.


وطالب البيان الشعب السوداني بجميع مكوناته ومؤسساته الوقوف صفاً واحداً أمام هذه "المؤامرة التي تستهدف تحقيق الفوضى الهدامة".
وحث القيادة العامة في السودان على "عدم تكرار هذه السيناريوهات المؤلمة مرة ثانية والتي لا ينساها التاريخ حتى لا تكون لعنة على من فعلها وعلى بلادهم".

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