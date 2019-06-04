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النائب العام بالسودان يشكل لجنة للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم

منذ حوالى ساعة
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النائب العام بالسودان يشكل لجنة للتحقيق في فض اعتصام الخرطوم

أمر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت صباح اليوم الاثنين 3 يونيو ، بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى فض اعتصام المحتجين بالقوة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية فإن القرار "نصّ على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري".


ووفق شهود عيان، فضت قوات الأمن بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين المستمر منذ نحو شهرين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.

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