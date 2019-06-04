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بسبب السودان.. ألمانيا وفرنسا تدعوان لعقد اجتماع لمجلس الأمن

منذ 2 دقيقة
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بسبب السودان.. ألمانيا وفرنسا تدعوان لعقد اجتماع لمجلس الأمن

دعت ألمانيا وبريطانيا يوم أمس الاثنين إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم..

جاء ذلك حسب إفادة "فرانس برس"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أشارت إلى أن الجلسة المُنتظرة حول السودان ستُعقد اليوم الثلاثاء

ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك": أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يدين بشدة العنف والتقارير التي أفادت بالاستخدام المفرط للقوة، من قبل قوات الأمن السوداني ضد المدنيين.

يُجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن السوداني، كانت قد اقتحمت  صباح أمس الاثنين اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، بهدف فض الاعتصام، ونتج عنه  سقوط نحو 35 شهيدًا وعشرات الإصابات.

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