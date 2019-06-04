رئيس حماس يدعو فتح لحوار لإنهاء الانقسام الفلسطيني

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نظيرتها "فتح" لإجراء حوار بمشاركة الفصائل والوجهاء والمخاتير، لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

جاء ذلك على لسان "يحيى السنوار" رئيس حركة حماس خلال مؤتمر عشائري في غزة قال: نقول لحركة فتح، تعالوا إلى غزة لنجلس على طاولة واحدة لننهي مشكلة الانقسام الفلسطيني، مُضيفًا: نعلن جهوزيتنا لتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة لمواجهة صفقة القرن.

وفي سياق أخر جدد رئيس المقاومة رفض حركته للمؤتمر الاقتصادي في البحرين المقرر عقده يومي 25 و26 من الشهر الجاري حيث قال: باسم العشائر والوجهاء والمخاتير نعلن رفضنا الكامل لصفقة القرن وكل المؤامرات وكل أشكال التطبيع مع المحتل، ونعلن حالة النفير الوطني لمواجهتها.

واختتم السنوار تصريحاته مُقدمًا الثناء لإيران لدعمها المقاومة، داعيا الدول العربية للحذو حذوها في ذلك.