وزير خارجية قطر: يمكننا التعايش مع الحصار للأبد

علق وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، على تصريحات نظيره السعودي، الذي أشار إلى أن بلاده تُرحب بالحوار مع قطر شرط عودة الأخيرة إلى طريق الصواب.

وجاء تعليق المسئول القطري في حواره مع قناة الجزيرة أول أمس الأحد، قال فيها: لا أعرف مع كل الاحترام للمملكة العربية السعودية أو للوزير السعودي الذي صرح بمثل هذا التصريح، من أعطاهم الوصاية على الدول أن تعود إلى صوابها أو لا تعود إلى صوابها؟

وأضاف الدبلوماسي قطري: إذا كانت مسألة تقييم سياسات ومسألة تقييم الصواب والخطأ، فالسعودية وغيرها من دول الحصار أخطأت كثيرا في سياستها، والعالم كله يشهد بذلك وأخطاء فادحة، والحمد لله لم تحدث قط من دولة قطر.

وتابع آل ثاني: للأسف هذا التصريح لا يستحق الرد، وإذا كانت المسألة مبنية على الاحترام فأهلا وسهلا، أما إذا كانت مبنية على الإملاءات فلكم دينكم ولي دين، مُشددًا على أن بلاده قادرة على التعايش مع الحصار إلى الأبد.

واختتم وزير الخارجية القطري تصريحاته مُشيرًا إلى أن هذا الانقسام داخل مجلس التعاون الخليجي يؤثر على الأمن الإقليميم.