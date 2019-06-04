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عسكر السودان: إنهاء التفاوض وإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر

منذ حوالى ساعة
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عسكر السودان: إنهاء التفاوض وإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الثلاثاء، إلغاء كافة الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، داعيًا إلى انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر.

جاء ذلك على لسان رئيس المجلس "عبد الفتاح البرهان"، الذي قال: القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسئولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام".

يأتي ذلك في أعقاب أعمال عنف شهدتها العاصمة الخرطوم، بعد أن قرر العسكر فض اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ونتج عن العنف سقوط نحو 35 شهيدًا عشرات الإصابات.

 يُجدر الإشارة إلى أن العسكر والمُعارضة كانوا قد اتفقوا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة تشريعية، فإن المحادثات بشأن إن كان المدنيون أم الجيش سيكون له اليد العليا في الجهة السيادية التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدود.

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