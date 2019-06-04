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المُعارضة السودانية ترفض قرار العسكر إجراء انتخابات عامة

منذ 21 دقيقة
عدد القراءات: 152
المُعارضة السودانية ترفض قرار العسكر إجراء انتخابات عامة

أعلنت المعارضة السودانية اليوم الثلاثاء، رفضها لإعلان المجلس العسكري إنهاء جميع الاتفاقات وإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر.

جاء ذلك على لسان القيادي المعارضة "مدني عباس مدني"، حيث قال: ما قام به المجلس العسكري حوله إلى مجلس انقلابي، مضيفا: رؤيتنا هي إسقاطه بعد أن تنصل من كل التزاماته.
 
وأضاف عضو التحالف قوى الحرية والتغيير: نرفض كل ما ورد في بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مُشددًا على أن ما حدث من قتل المتظاهرين وجرح وإهانة، كان مسألة ممنهجة ومخططة لفرض القمع على الشعب السوداني.
 
كما أكد مدني في تصريحاته على أن العصيان المدني بالسودان، مستمر بهدف إسقاط المجلس العسكري.
 
وكان المجلس العسكري السوداني، قد أعلن عن إلغاء كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر، بعد أن قام بفض اعتصام الخرطوم بالقوة وأسقط عشرات الضحايا.

 

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