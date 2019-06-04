مُظاهرة بـ"لوس انجلوس" تُطالب بالإفراج الفوري عن الدعاة الثلاثة

نظم اتحاد المسلمين تظاهرة أمام مقر القنصلية السعودية بلوس أنجلوس، للاحتجاج على أنباء نية السلطات هناك إعدام عدد من الدعاة والمشايخ المعتقلين بعد شهر رمضان.

وحضر المظاهرة أكاديميون من جامعة لوس أنجلوس، منهم خالد أبو الفضل وعماد بايون وياسمين العظم وعثمان راكا، إضافة إلى أعضاء من منظمة "الرمز الوردي" النسائية المعروفة بمواقفها المناهضة للحروب

ودعا المشاركون في المظاهرة المسلمين في أنحاء العالم، لرفع صوتهم في مواجهة موقف السلطات السعودية، مُطالبين السُلطات بالرياض بضرورة الإفراج الفوري عن الدعاة الثلاثة.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد طالب السعودية ومصر والإمارات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، لا سيما مشايخ السعودية سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، في ضوء تقارير إخبارية تتحدث عن احتمال إعدامهم عقب شهر رمضان.

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