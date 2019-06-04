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الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 138
الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة

أفادت القناة 13 العبرية، أن الاحتلال الصهيوني قرر ، اليوم 4 يونيو ، زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة حتى 15 ميلا اعتبارا من صباح اليوم.

وكان الاحتلال قد أعلن تقليص مساحة الصيد الى 10 أميال بحجة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

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