الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة

أفادت القناة 13 العبرية، أن الاحتلال الصهيوني قرر ، اليوم 4 يونيو ، زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة حتى 15 ميلا اعتبارا من صباح اليوم.

وكان الاحتلال قد أعلن تقليص مساحة الصيد الى 10 أميال بحجة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.