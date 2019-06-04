حماس: ستزيد قدرة الحالة الفلسطينية على التصدي لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الثلاثاء 4 يونيو ، أن الحالة الفلسطينية ستزيد قوة في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية إذا قبلت السطلة دعوة رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: في منشور له عبر الفيسبوك:" في حال اتخذت السلطة موقفاً إيجابياً من دعوة السنوار، سيزيد ذلك من قدرة الحالة الفلسطينية على التصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، وتعزز حالة الرفض لورشة البحرين.

وأضاف“مطلوب من السلطة وقيادة حركة فتح ترجمة رفضها المعلن لصفقة القرن وورشة البحرين لخطوات عملية على الأرض.