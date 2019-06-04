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خطيب العيد بالجزائر يدعو لحماية المسيرات من الاختراق

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 143
خطيب العيد بالجزائر يدعو لحماية المسيرات من الاختراق

دعا خطيب عيد الفطر، بالجزائر، اليوم الثلاثاء 4 يونيو ،  في خطبة العيد بالمسجد الكبير بالعاصمة الجزائر ، مواطني بلاده إلى حماية المسيرات السلمية من الاختراق و"المشاريع المغرضة"، حاثا السلطات في الوقت ذاته على ترسيخ قيم العدالة والمساواة.


وقال "نحن مطالبون بالحذر، شعارنا الانضباط وحفظ النظام والأمن لا اعتداء ولا اضرار وفساد في الأرض".

وألمح بن عامر، إلى أن الجزائر قادرة على الخروج أقوى من الأزمة السياسية التي تعيشها حاليا ، مشيرا إلي أن الشعب الجزائري، دائما ما ينهض ويستعيد الأمل وينتصر بفضل وحدة صفه".

وللشهر الثالث على التوالي تتواصل انتفاضة شعبية بالجزائر اطاحت مطلع أبريل نيسان بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطالب حاليا برحيل كل رموز نظامه.

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