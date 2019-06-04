5800 أسير فلسطيني يقضون عيد الفطر في سجون الاحتلال

كشف تقرير أصدره، الباحث المختص في شؤون الأسرى في فلسطين عبد الناصر فروانة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أنّ 5800 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجناً ومركز اعتقال لدى الاحتلال الصهيوني، بينهم 46 أسيرة، و250 طفلاً قاصراً، و500 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة من بينهم 540 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد "مدى الحياة" لمرة واحدة أو لمرات عدة.



وبين أنّ 1500 أسير يعانون أمراضاً مختلفة، وبينهم مئات آخرون بحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ حياتهم، خاصة مرضى السرطان وممن فقدوا القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وأنّ 47 أسيراً فلسطينياً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً من بينهم (26) أسيراً معتقلين منذ ما قبل "أوسلو"، وأن من بين هؤلاء (13) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما بشكل متواصل، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأشار فروانة إلى وجود نحو (54) أسيرا ممن تحرروا في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) وأعيد اعتقالهم وأن معظمهم أمضوا 20 سنة، بل وأكثر من 30 سنة على فترتين، ويعتبر الأسير نائل البرغوثي أكثرهم قضاء للسنوات حيث أمضى قرابة 39 سنة على فترتين.

وذكر أنّ عدد شهداء الحركة الأسيرة بلغ (219) شهيدا منذ عام 1967 سقطوا جراء التعذيب والإهمال الطبي أو بسبب القتل العمد وإطلاق الرصاص وهم في السجن، كان آخرهم الشهيد عمر يونس من قلقيلية. فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد الأسير "فارس بارود" والذي استشهد داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي في فبراير الماضي.

وبيّن فروانة الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال (21) أسيرًا عربيًا في سجونها. وأن هؤلاء الأسرى هم من الأردن وسوريا.