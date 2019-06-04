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خامنئي: أمركيا تتآكل من الداخل

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 154
خامنئي: أمركيا تتآكل من الداخل

أكد قائد الثورة الابرانية آية الله خامنئي ، في كلمة له في الذكرى الـ 30 لرحيل الامام الخميني ، بأن الولايات المتحدة الاميركية تتآكل من الداخل وأن انتخاب ترامب رئيسا لها دليل على افول نجمها وتراجعها على المستوى السياسي .

وقال أنه :"على الاميركيين ان لا يقتربوا من ايران وأن الاعيبهم السياسية لا تنطلي على الجمهورية الاسلامية ، موضحا أن هدف المقاومة هو الوصول الى نقطة الردع لا سيما في القضايا العسكرية حتى لا يفكر العدو بتهديد ايران .
وأضاف أن سر بقاء الجمهورية الاسلامية هو خط المقاومة الذي تركه الامام الخميني قدس سره ،مضيفا أنه ورغم المشاكل الاقتصادية اليوم إلا أن ايران لم تصل إلى طريق مسدود.

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