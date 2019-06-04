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هدوء حذر بشوارع الخرطوم قبيل احتجاجات متوقعة

منذ حوالى ساعة
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هدوء حذر بشوارع الخرطوم قبيل احتجاجات متوقعة

رصدت وكالة  "أسوشيتد برس" حالة من الهدوء الحذر في شوارع العاصمة السودانية بعد يوم دام سقط خلاله ما يناهز 35 قتيلا إثر فض قوات الأمن السودانية اعتصام الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وقالت إن ذلك الهدوء مؤقت مع تمسك المحتجيين بمواصلة حملتهم المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، رغم وعود المجلس العسكري بإجراء انتخابات

وقرر المجلس العسكري الانتقالي، فجر الثلاثاء "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر. 


وقال محمد يوسف المصطفى، المتحدث باسم تجمع المهنيين "نرفض ما قاله البرهان.. لقد أثبتوا أن ما فعلوه انقلاب عسكري"، حسب المصدر نفسه. 
وشدد "ليس لدينا خيار سوى مواصلة الاحتجاجات والعصيان المدني حتى سقوط المجلس العسكري".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن حملة القمع في السودان، الثلاثاء، في جلسة مغلقة طلبتها المملكة المتحدة وألمانيا.

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