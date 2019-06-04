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طهران تدعو لاحترام مطالب المحتجين بالسودان

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 91
طهران تدعو لاحترام مطالب المحتجين بالسودان

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان له ، اليوم الثلاثاء 4 يونيو ، لاحترام مطالب المحتجيين بالسودا معربا عن قلقه من الصراع على السلطة في السودان وتحول البلاد إلى ساحة لنزاع القوى الخارجية.

وطالب جمبع الأطراف السودانية باحترام مطالب الشعب وبأن تتوقف المواجهات.

وأكد على ضرورة الإقدام على خطوات ترمي لترسيخ الاستقرار والأمن في السودان، محذرًا من أن تدخل القوى الأجنبية سيعمق ويعقد الأزمة أكثر.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل.

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