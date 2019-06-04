الوفاق تشن غارات على مواقع لحفتر

مسؤول عسكري: قوات تلقت الأوامر من غرفة العمليات بالجيش الليبي بالهجوم على مطار طرابلس من أربعة محاور- جيتي

شنت طائرات من الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، صباحا ، غارات جوية على مواقع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محور مطار طرابلس العالمي ومنطقة قصر بن غشير وعين زارة ووادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس ، بالتزامن مع هجوم أخر بالدبابات ومدافع الهاوزر وصورايخ الهاون والجراد على دفاعات وتحصينات قوات حفتر .

وتأتي تلك الغارات الجوية والمدفعية بهدف إحكام السيطرة على مطار طرابلس العالمي والتقدم باتجاه منطقة قصر بن غشير لقطع خطوط الإمداد على قوات حفتر في محاور اليرموك وخلة الفرجان وعين زارة ووادي الربيع.

ونقلت مواقع محلية ليبية عن القيادي بالكتيبة 166 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، خالد أبوجازية، قوله أن كوبري المطار تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا التقدم من جهة حي الكايخ خلف المطار وبوابة كازيرما مدخل القصر، جنوب العاصمة طرابلس.