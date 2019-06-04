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"هنية" يدعو الفلسطينيين للعمل من أجل حماية القدس والمقدسات

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 112
"هنية" يدعو الفلسطينيين للعمل من أجل حماية القدس والمقدسات

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية،اليوم الثلاثاء 4 يونيو ، في بيان، بمناسبة عيد الفطرالفلسطينيين إلى العمل من أجل حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والدفاع عن المسجد الأقصى.


وقال هنية: "أدعو شعبنا بكل قواه ومؤسساته إلى العمل من أجل حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والدفاع عن المسجد الأقصى في وجه المخططات الصهيونية ومؤامرة صفقة القرن".


وأضاف هنية: "أتقدم إلى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بالتهنئة الحارة بحلول عيد الفطر المبارك بعد أداء فريضة الصيام وإحياء سنة الاعتكاف والقيام خاصة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومساجد القطاع العامرة"

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