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إصابة فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

منذ 43 دقيقة
عدد القراءات: 78
إصابة فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

أصيب شاب بشظايا في اليد والكتف، مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو ، إثر مواجهات مع الإحتلال الصهيوني في مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بشظايا في يده وكتفه، ونقل إلى مستشفى الأهلي في الخليل.

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