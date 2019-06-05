إصابة فلسطيني بمواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

أصيب شاب بشظايا في اليد والكتف، مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو ، إثر مواجهات مع الإحتلال الصهيوني في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بشظايا في يده وكتفه، ونقل إلى مستشفى الأهلي في الخليل.