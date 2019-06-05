"العفو الدولية" تطالب بمعاقبة المسؤولين عن أحداث الخرطوم

طالبت منظمة العفو الدولية بفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين عن أحداث العنف التي شهدتها الخرطوم، في بيان لها أمس الإثنين 3 يونيو ، خلال اقتحام قوات الأمن موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني ،



ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري للهجمات العنيفة التي تشنها "قوات الدعم السريع" وغيرها من قوات الأمن ضد المتظاهرين، وإلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات الوحشية، التي راح ضحيتها 13 قتيلاً على الأقل.

ودعت المنظمة مساء الإثنين، المجتمع الدولي إلى أن ينظر في كافة أشكال الضغط السلمي، بما فيها فرض عقوباتٍ ذات أهداف محددة، على أعضاء السلطات الانتقالية السودانية المسؤولين عن الهجوم العنيف الذي حدث صباح اليوم على المعتصمين خلال نومهم.

وأعلنت المنظمة أنه بهذا القتل الوحشي، يكون المجلس الانتقالي العسكري قد قضى تمامًا على ثقة الشعب السوداني.



وبعد يوم دام، قتل فيه 35 شخصا، إثر فض قوات الأمن لاعتصام الخرطوم، يسود هدوء شوارع العاصمة، مع التوقعات بتجدد الاحتجاجات اليوم.