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هل دفعت السعودية مليار ريال كفارة إفطار العيد ؟

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 113
هل دفعت السعودية مليار ريال كفارة إفطار العيد ؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً صحفياً نسب لعضو مجمع الفقه الإسلامي بالسعودية محمد النجيمي، فيما يتعلق بخطأ ارتكبته السعودية بتحديد موعد عيد الفطر السعيد.

ونقل النشطاء، أن النجيمي أكد أن السعودية دفعت مليار وستة ملايين ريال سعودي كفارة عن إعلان عيد الفطر السعيد اليوم الثلاثاء، وأن ما تم رؤيته هو كوكب زحل وليس هلال شوال.

واستندت التصريح المُتدوال، على اتصال هاتفي للنجيمي بقناة (العربية)، الأمر الذي ليس له أساس من الصحة، فبالبحث على القناة أو موقعها الإلكتروني لم يرد أي خبر بهذا الشأن.

وتناقل النشطاء وبعض وسائل الإعلام تدوينة على (تويتر) للجمعية الفلكية بجدة، وبالعودة إلى حساب الجمعية على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، فإنه لم يتم التوصل إلى أي تغريدة أو منشور حول هذا الأمر.

وتعود الصورة المتدوالة، حسب البحث في جوجل لعام 2015، الأمر الذي يؤكد أن الأنباء المتداولة عارية عن الصحة.

وحسب التصريح، فقد قال النجيمي، إن المملكة العربية السعودية دفعت مليار وستة ملايين ريال كفارة عن الشعب السعودي بسبب خطأ تحديد عيد الفطر.

وأكدت الجمعية الفلكية، أن ما تم رصده هو كوكب زحل و ليس هلال شهر شوال، وبذلك يكون السعوديون قد أفطروا يوماً واحداً قبل الموعد الصحيح، وفق النشطاء.

وحسب التصريح المُتداول، فإنه بعد هذا الخطأ قررت السلطات السعودية تحمل المسؤولية ودفع مليار وستة ملايينريال سعودي كفارة عن الشعب السعودي، وذلك بعدما أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن ما تمت رؤيته هو كوكب زجل الذي يظهر في هذا التوقيت من العام في سماء المملكة وتمكن رؤيته بالعين المجردة في بعض المناطق.

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