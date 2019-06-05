غزة تحتفل رغم الحصار وعشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

يستقبل الفلسطينيون عيد الفطر السعيد في ظل واقع معيشي يزداد صعوبةً بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال، وعلى الرغم من الإجراءات المشددة التي تفرضها سلطات العدو "الإسرائيلي"،

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ صلاة عيد الفطر اليوم في رحاب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وفي قطاع غزة، أمّ آلالاف صلاة عيد الفطر، وأكد نائب رئيس حركة "حماس" خليل الحية أن المؤامرة الدولية على القضية الفلسطينية كبيرة ومحاولات تصفيتها حثيثة تشتد يوماً بعد يوم في ظروف بالغة التعقيد تحيط بأمتنا.

وقال الحية إنه عارٌ على أمة الإسلام والعروبة أن تستقبل المجرمين القتلة الصهاينة على أراضيها.