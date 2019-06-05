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الحرس الثوري الإيراني: سنمرغ أنف ترامب وآل سعود في التراب

منذ حوالى ساعة
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الحرس الثوري الإيراني: سنمرغ أنف ترامب وآل سعود في التراب

صرح مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد مرتضى قرباني، إن إيران ستمرغ أنف الاستكبار وترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب في الحرب الاقتصادية، مشيرا إلي أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة اليوم في ذروة الاقتدار.

وقال أن "الشعب الإيراني اليوم يجب أن يفرض هزيمة نكراء على الأعداء في الحرب الاقتصادية ومن المؤكد أننا سنمرغ أنف الاستكبار وترامب وآل سعود والصهاينة بالتراب في هذا المجال" بحسب قوله.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة ، خاصة بعد ارسالها تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت.

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